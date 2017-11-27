{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
21:00  27 ноября 2017 0

Отказ от допроса Сечина, дефицит мест в отелях к ЧМ-2018, выброс рутения стал интернет-мемом. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Отдых для туристов закончился раньше срокаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте! Сегодня 27 ноября, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

Адвокаты Улюкаева отказались от допроса Сечина. Глава «Роснефти» пропускал заседания уже три раза.

В Тюмени разгорается скандал вокруг элитного батальона ГИБДД, который брал взятки на банковскую карту. Источник «URA.RU»: дело может закончиться плачевно для «полицейского общака».

В Екатеринбурге закончились места во всех отелях, остались только койки в хостелах. Виноват будущий ЧМ-2018 по футболу. Мы узнали, что делать гостям города.

В Екатеринбурге кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса. У него был оплачен проезд.

На острове Бали, где отдыхало около 300 россиян, началось извержение вулкана Агунг. Власти острова на сутки закрыли аэропорт. Специалисты рассказали «URA.RU», как правильно вести себя туристам в экстремальных ситуациях, куда обращаться и что предпринимать.

Из-за выброса рутения-106 Челябинск закрыт, никого не выпускают! И это новый мем с Украины.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров