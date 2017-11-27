21:00 27 ноября 2017 0

Отдых для туристов закончился раньше срока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 27 ноября, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

Адвокаты Улюкаева отказались от допроса Сечина. Глава «Роснефти» пропускал заседания уже три раза.

В Тюмени разгорается скандал вокруг элитного батальона ГИБДД, который брал взятки на банковскую карту. Источник «URA.RU»: дело может закончиться плачевно для «полицейского общака».

В Екатеринбурге закончились места во всех отелях, остались только койки в хостелах. Виноват будущий ЧМ-2018 по футболу. Мы узнали, что делать гостям города.

В Екатеринбурге кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса. У него был оплачен проезд.

На острове Бали, где отдыхало около 300 россиян, началось извержение вулкана Агунг. Власти острова на сутки закрыли аэропорт. Специалисты рассказали «URA.RU», как правильно вести себя туристам в экстремальных ситуациях, куда обращаться и что предпринимать.

Из-за выброса рутения-106 Челябинск закрыт, никого не выпускают! И это новый мем с Украины.