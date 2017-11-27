17:28 27 ноября 2017 0

Все ждут 1 декабря, чтобы понять, насколько же свободны гостиницы в городе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В гостиницах Екатеринбурга уже сейчас, за полгода до ЧМ-2018, забронированы десятки номеров, но они не могут быть выкуплены. «Их зарезервировали на всякий случай, на все команды, которые могут принять участие в матчах, которые пройдут на Центральном стадионе. От этого в отелях города наблюдается небольшой коллапс — бизнес не может понять, сколько у них реально остается свободных номеров, и не может их продавать», — сообщил «URA.RU» источник в администрации Екатеринбурга.

Выяснилось, что массовое резервирование — сразу более чем на десяток команд — произвел Match Accommodation, официальный дилер FIFA по обеспечению гостиничными номерами во время мероприятий. Компания селит организаторов, спортсменов, членов команд и других участников спортивных мероприятий, а болельщики ищут себе места для проживания самостоятельно.

В Екатеринбурге сыграет восемь команд, но Match Accommodation решил подстраховаться и забронировал места для большего числа сборных, однако еще ничего не оплатил. Поэтому сейчас отельеры не могут понять, сколько у них есть номеров для свободной продажи. Match Accommodation произвел так называемую «мягкая бронь»: он может как выкупать номера, так и не делать этого. Последняя дата, когда он может отменить резервирование без штрафа, — 15 апреля. После этого забронированные им номера опять смогут предлагать всем желающим.

Но отельеры надеются, что все может решиться раньше — уже 1 декабря пройдет жеребьевка на ЧМ-2018, после этого станет понятно, какие именно команды приедут в Екатеринбург, какое в них количество обслуживающего персонала, сопровождающих лиц и так далее. «Мы ждем результатов определения команд, чтобы понять, какое количество номеров оставит за собой Match Accommodation. Тем более что бронировали они еще больше номеров, но от части уже отказались», — рассказывает Сергей Данилик, президент НП «Клуб отельеров» (в нее входит более 40 гостиниц и хостелов).

В Екатеринбурге пройдёт четыре матча группового этапа чемпионата мира. Первый из них состоится на следующий же день после открытия мундиаля в Москве 14 июня 2018 года. На Урале спортсмены сыграют 15, 21, 24 и 27 июня.

Судя по сервису Booking.com, сейчас на эти даты мест в крупных отелях Екатерибурга осталось совсем немного. Например, на две ночи, с 14 по 16 июня, уже нет номеров в «Хаятте», «Онегине», других популярных гостиницах. В недорогих хостелах мест на эту дату осталось по одному-два. Однако отельеры говорят о том, что дефицита номеров в городе нет. «Это неверно, что сейчас проданы все места в городе, что их не хватает. Некоторые гостиницы сформировали так называемые блоки номеров, которые не пускают в продажу сейчас, а будут делать это только в в январе—феврале», — поясняет Сергей Данилик.