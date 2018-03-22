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22 марта 2018
20:40  22 марта 2018 1

Сектантов с Урала арестовали за подготовку вооруженного госпереворота. ФОТО, ВИДЕО

В квартире Злоказова прошел обыскФото: скриншот с видео

Сотрудники УФСБ по ЦВО вместе с коллегами из ГУ МВД по Свердловской области задержали екатеринбуржца Андрея Злоказова, жителя Нижнего Тагила Петра Афанасенко и их соратника из Республики Коми. Их подозревают в том, что они отправили «Почтой России» письма в войсковые части Министерства обороны и Росгвардии с призывом не подчиняться руководству РФ с целью восстановления целостности СССР, сообщает издание 66.ru.

СССР якобы возродился после того, как московский стоматолог Сергей Тараскин проиграл серию судов, рассматривавших финансовые претензии к его клинике в Зеленограде. Оставшись без бизнеса, он сформулировал правило: «Принимая во внимание, что такие субъекты, как Российская Империя, РСФСР и СССР в настоящее время де-юре существуют, а де-факто не имеют своих органов управления, то здесь и сейчас в зале суда я объявил, что принимаю на себя лично всю полноту власти и ответственности, со всеми вытекающими последствиями». Главный тезис у Тараскина был такой: «рожденные в Союзе остаются гражданами СССР, так как не отказывались от своего гражданства, РФ как государство — является правовой фикцией, а те, кто подчиняется и исполняет ее законы, — оккупанты».

Свои идеи он активно пропагандировал через Интернет и по некоторым данным на сегодняшний день он имеет в России порядка 140 тысяч последователей. Особенно сильная подпольная ячейка сектантов сформировалась на Урале. Дошло до того, что в Екатеринбурге за него агитировали даже таксисты: «Я рекомендую! Ты приди домой, забей в Интернете „паспорт СССР“. У меня вот такое счастье наступает. Прозрение, что ли. С этим паспортом (РФ), у тебя только одни обязанности. У тебя нет прав», — примерно такие разговоры вели с пассажирами агитаторы за рулем.

Эмиссар организации на Урале Андрей Злоказов имел «документ» со множеством должностей. В удостоверении сказано, что он является полномочным представителем президента СССР, главой Свердловской области РСФСР, главным законодателем, председателем военного трибунала, главным судьей, председателем КГБ и т. д. Документ был выдан от имени Свердловской области РСФСР в составе СССР, являющейся структурным подразделением «Союза Славянских Сил Руси — СССР».

Управление ФСБ по ЦВО возбудило уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В квартирах задержанных прошли обыски.

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Идеолог движения Сергей Тараскин Фото: 66.ru

Александр Лукманов
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