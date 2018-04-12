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Друзья, сегодня 12 апреля, дата, в которую русский парень Юра Гагарин прославил свою страну на весь мир! С тех пор мы отмечаем День авиации и космонавтики. Почитайте, что важного случилось за эту ночь:
В России хотят запретить продавать американские товары из-за санкций США против российских компаний. Введут такое ограничение или нет, решит президент.
Дмитрий Медведев выступил с прощальным отчетом перед Госдумой, подведя итоги шести лет работы правительства. Говорил о войне, отношениях с США, успехах и о том, что «все хорошо». Впрочем, сами почитайте.
Российские журналисты попали под обстрел в Сирии во время съемок видео. Среди них оказался уроженец Екатеринбурга.
Импортные помидоры, фрукты и авиабилеты вырастут в цене. Повышение произойдет в несколько этапов.
22-летний парень — «очкарик», которого хотят посадить по поддельным доказательствам, четыре месяца доказывает свою невиновность. Все случилось после драки, в которой парень защищался от борца.
Жители РФ до сих пор считают свою страну лидером по освоению космоса. Оказывается, мы обогнали США с Илоном Маском и Китай.