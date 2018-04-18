Певица и телеведущая Ольга Бузова провела вечер в компании хоккеиста клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова в одном из московских ресторанов. Они оба пришли на празднование дня рождения другого известного хоккеиста — Ильи Ковальчука.
На вечеринке собрались многие именитые спортсмены, пишет РИА «Новости». Среди них были хоккеист Сергей Широков, баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон, футболист «Спартака» Александр Самедов и нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов. «Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер», — написала Бузова на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с Радуловым, Фридзоном и женой футболиста Романа Широкова.
Отметим, что уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой, однако летом 2017 года пара развелась. Ольга Бузова же рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым в декабре 2016 года, с которым была связана узами брака на протяжении четырех лет.