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18 апреля 2018
08:07  18 апреля 2018 0

Бузова провела вечер с уральским спортсменом. ФОТО

Ольга Бузова встретилась с хоккеистом Радуловым на дне рождения КовальчукаФото: Ольга Бузова, Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова провела вечер в компании хоккеиста клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова в одном из московских ресторанов. Они оба пришли на празднование дня рождения другого известного хоккеиста — Ильи Ковальчука.

На вечеринке собрались многие именитые спортсмены, пишет РИА «Новости». Среди них были хоккеист Сергей Широков, баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон, футболист «Спартака» Александр Самедов и нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов. «Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер», — написала Бузова на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с Радуловым, Фридзоном и женой футболиста Романа Широкова.

Отметим, что уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой, однако летом 2017 года пара развелась. Ольга Бузова же рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым в декабре 2016 года, с которым была связана узами брака на протяжении четырех лет.

Софья Стеклова
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