{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости 
20:45  19 апреля 2018 3

Уральские студенты выиграли международный чемпионат по программированию

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Уральские программисты оказались в числе лучших в миреФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские студенты завоевали кубок мира и четыре медали из 13 на мировом чемпионате по программированию ICPC. Награды разделили между собой представители МГУ им. Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральского федерального университета.

Российские участники обошли все остальные команды. Так, представители Китая и США получили по три медали, по одной завоевали Япония, Южная Корея и Литва, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МФТИ. Главным победителем соревнований стал МГУ — его команда заняла первое место, а также получила чемпионский кубок. «Золото» досталось и МФТИ. УрФУ и ИТМО заняли третьи места и получили бронзу. Уральская команда оказалась на одном уровне с таким известным вузом, как Массачусетский университет технологий, одним из главных по обучению инженерным специальностям в США.

International Collegiate Programming Contest (ICPC) — самый престижный мировой чемпионат по спортивному программированию, который проводится ежегодно с 1977 года. Российские команды принимают в нем участие с 1993 года. С 2000 года представители российских вузов 13 раз занимали первые места. При этом ИТМО является мировым рекордсменом по количеству завоеванных кубков — у него их семь.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров