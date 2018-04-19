Уральские студенты выиграли международный чемпионат по программированию

20:45 19 апреля 2018 3

Уральские программисты оказались в числе лучших в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские студенты завоевали кубок мира и четыре медали из 13 на мировом чемпионате по программированию ICPC. Награды разделили между собой представители МГУ им. Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральского федерального университета.

Российские участники обошли все остальные команды. Так, представители Китая и США получили по три медали, по одной завоевали Япония, Южная Корея и Литва, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МФТИ. Главным победителем соревнований стал МГУ — его команда заняла первое место, а также получила чемпионский кубок. «Золото» досталось и МФТИ. УрФУ и ИТМО заняли третьи места и получили бронзу. Уральская команда оказалась на одном уровне с таким известным вузом, как Массачусетский университет технологий, одним из главных по обучению инженерным специальностям в США.

International Collegiate Programming Contest (ICPC) — самый престижный мировой чемпионат по спортивному программированию, который проводится ежегодно с 1977 года. Российские команды принимают в нем участие с 1993 года. С 2000 года представители российских вузов 13 раз занимали первые места. При этом ИТМО является мировым рекордсменом по количеству завоеванных кубков — у него их семь.