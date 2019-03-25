Только 1% россиян довольны состоянием окружающей среды в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подавляющая часть населения России недовольны состоянием окружающей среды. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экологии НИУ ВШЭ. Качеством воздуха больше всего недовольны на Урале, в Западной и Средней Сибири, а также в Москве.

«Лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблемы, но считают ее несущественной», — передает «Интерфакс». 94% опрошенных отметили, что в стране остро стоит проблема с загрязнением окружающей среды.

Негативное влияние загрязненного воздуха отметили 91% жителей Москвы. Больше всего недовольных также оказалось в Туве, Красноярском и Забайкальском краях, в Астраханской, Кемеровской, Липецкой, Омской и Челябинской областях.

На проблемы с питьевой водой пожаловались во всех федеральных округах России: в Центральном — 59%, Приволжском — 60%, Уральском — 60%, Южном — 60% и Северо-Кавказском — 63%. При этом ситуацию с полигонами бытовых отходов 83% респондентов оценили, как «плохую» или «критически плохую».

Ранее в Забайкальском крае приостановили строительство завода по розливу воды из Байкала, напоминает «Национальная служба новостей». Причиной стала неполная оценка воздействия предприятия на окружающую среду.