Челябинский срочник сбежал, чтобы повидаться с матерью Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости понедельника, 6 января:

Сегодня в СМИ появилась информация, что главу отдела Роскосмоса с братом нашли мертвыми. Рядом с ними обнаружили ружье. Сообщалось, что братья поссорились, и их перепалка закончилась плачевно. Позже в Роскосмосе заявили, что убитый не их сотрудник.

Более 20 млн россиян через 10 лет могут остаться без работы. Серьезные сокращения ждут работников сферы услуг. Но не все профессии уйдут с рынка. Останутся те, без которых в будущем не обойтись.

Челябинский солдат, сбежавший из части в Забайкалье, нашелся. Парень очень хотел навестить свою маму, ранее перенесшую инсульт, и провести с ней новогодние праздники. Кроме того, срочник рассказал комитету солдатских матерей, что в части его избивали. Правда, в пресс-службе Восточного военного округа отрицают, что парень жаловался на побои.

Российское ТВ умрет, говорят из года в год. Люди больше не верят тому, что идёт по телевизору. Лидеров мнений зрители находят в интернете, а смотреть предпочитают YouTube. Мы поговорили с представителями обеих сторон и узнали, действительно ли ТВ вот-вот исчезнет или же найдет свое место среди топовых интернет-платформ.

В 2019 году Владимир Соловьев ворвался в Telegram с патриотической повесткой и прочно обосновался там, доказав, что этот мессенджер не только для оппозиции. Своим успехом он очень гордится. Мы поговорили с телеведущим о том, зачем ему запрещаемое в России приложение, накручивал ли он ботов в Telegram и почему будущее не за молодежью.

Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей, называя их «инвалидами», «сиротами», «крестьянами» и «холопами». Аттракцион невиданной щедрости снимали на видео. Скандал с высказываниями политика дошел до Госдумы. Теперь Жириновского ждет «разбор полетов».