Историю жизни Дамира Юсупова узнала вся страна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

В эфире «Первого канала» днем, 7 января, показали документальный фильм «Дамир вашему дому», рассказывающий историю об уральских пилотах, посадивших самолет в кукурузном поле. Главный герой фильма — командир экипажа «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, признался съёмочной бригаде, что в момент посадки не верил в реальность происходящего, но четко знал что нужно делать.

«Думал, что ну не может такого быть, что это именно со мной происходит. Я понимал это, но не хотелось верить. Сначала приборы показали, что левый двигатель поврежден, а через некоторое время увидели неустойчивую работу и в правом», — поделился с журналистами Дамир Юсупов.

Весь фильм построен на переплетении историй пассажиров Airbus A320 и рассказе о жизни командира корабля. Так, Юсупов показал свои детские снимки, признался, что его не приняли в военное училище из-за состояния здоровья, поэтому он начал учиться на юриста, и лишь в 31 год решил исполнить свою детскую мечту — и поступал учиться на гражданского летчика.

Женщина, летевшая с маленьким сыном, призналась, что в те минуты уже попрощалась с жизнью. «Я решила в последние минуты смотреть на своего ребёнка — на человека, которого люблю, это последние секунды моей жизни», — рассказала пассажирка. Была на борту влюбленная пара, которая после чудесной посадки самолета решила пожениться. Также есть история и от мамы летчика-героя, которая призналась, что в тот день ей приснился сон, что на нее упала птица.

Автор фразы, ставшей мемом: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», бортпроводник Дмитрий Ивлицкий отметил, что в критический момент пытался успокоить пассажиров. «Все на меня смотрят и глазами спрашивают: „Что происходит?“ Сижу и всем улыбаюсь, успокаиваю, говорю: всё нормально», — рассказал бортпроводник.

На показ фильма отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На странице в Instagram он поблагодарил создателей ленты и признался, что фильм заставляет о многом задуматься. «В суете мы перестаем замечать и ценить очень важные и простые, на первый взгляд, вещи: возможность общаться с родными и близкими, быть рядом и радоваться каждой минуте, каждому дню, проведённым вместе», — написал свердловский губернатор.

В августе самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле через несколько минут после взлета. Причиной стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. На борту самолета находились 233 пассажира, все они остались живы. Позже экипаж «Уральских авиалиний» президент РФ Владимир Путин представил к наградам.