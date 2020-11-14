Найдена причина аномальной осени в России

Одинаковая погода установилась в южных и северных регионах России, рассказали в Росгидрометцентре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России установилась погодная аномалия — температура на севере азиатской части страны на 15-20 градусов превышает обычную, а на юге европейской части — на 4-7 градусов ниже нормы. Из-за этого ноябрьская погода в Салехарде и Астрахани стала одинаковой. Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

«Минимальная температура в Салехарде, такая же или чуть выше, чем где-нибудь в Астраханской области, в Башкортостане», — сказал Вильфанд РИА «Новости». По словам ученого, температурный парадокс случился из-за антициклона, переносящего воздушные массы с востока на запад. Однако в Казахстан уже пришла зима и холодный воздух оттуда перемещается на южную и европейскую части России, отметил Вильфанд.

Температура в ЯНАО в ноябре на 15-20 градусов превышает норму, рассказал синоптик. Одновременно с этим в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах воздух на 4-7 градусов холоднее обычного. По данным Вильфанда, в Салехарде воздух охлаждается до -6, а в южных регионах европейской России — до -12.

Ранее Вильфанд рассказывал, что предстоящая зима в России в целом будет холоднее предыдущей. Однако в Уральском федеральном округе синоптики, напротив, ожидают превышения нормальных зимних температур.