Тюменский застройщик устроил свалку в ЯНАО

«Запсибгазпром» строит в Надыме микрорайон Олимпийский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории вагон-городка в Надыме (ЯНАО) тюменский застройщик «Запсибгазпром» устроил свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Установлено, что на территории вагон-городка застройщиком не организованы надлежащий сбор и накопление отходов, скопления отходов различных классов опасности, которые располагались навалом непосредственно на почве», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Застройщик «Запсибгазпром» реализует проект по строительству микрорайона Олимпийский в Надыме.

Руководству ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Запсибгазпром-Газификация» прокурор внес представления об устранении нарушений закона. После рассмотрения представлений земельный участок расчистили, а отходы вывезли на полигон.

В «Запсибгазпром» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что с застройщика микрорайонов в ЯНАО тюменской компании «Запсибгазпром-Газификация» потребовали почти 600 миллионов рублей. Компанию пыталось обанкротить через иск в суд хабаровское предприятие «Юрэксперт», но истец отозвал заявление.