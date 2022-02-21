Продюсер Фадеев раскритиковал пение звезд шоу-бизнеса

По мнению Максима Фадеева, нынешние звезды шоу-бизнеса поют даже хуже их предшественниковФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim
Продюсер Максим Фадеев считает, что многие звезды шоу-бизнеса поют не лучше, чем кукарекает петух. Об этом музыкант написал в своем instagram-аккаунте.
«Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! <…> Можете не верить, но так поют очень многие наши супер-звезды!» — прокомментировал Фадеев, прикрепленное к посту видео.
В прикрепленном видеоролике петух протяжно кукарекает, из-за чего к концу ролика его голос становится сиплым. По мнению Фадеева, современные исполнители поют еще хуже, чем те, кто был раньше.
Ранее представители Фадеева искали девушек для нового музыкального проекта продюсера. Конкурсантки в возрасте от от 18 до 25 лет ростом до 170 см должны были уметь петь и красиво двигаться.
Продюсер Максим Фадеев считает, что многие звезды шоу-бизнеса поют не лучше, чем кукарекает петух. Об этом музыкант написал в своем instagram-аккаунте. «Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! <…> Можете не верить, но так поют очень многие наши супер-звезды!» — прокомментировал Фадеев, прикрепленное к посту видео. В прикрепленном видеоролике петух протяжно кукарекает, из-за чего к концу ролика его голос становится сиплым. По мнению Фадеева, современные исполнители поют еще хуже, чем те, кто был раньше. Ранее представители Фадеева искали девушек для нового музыкального проекта продюсера. Конкурсантки в возрасте от от 18 до 25 лет ростом до 170 см должны были уметь петь и красиво двигаться.