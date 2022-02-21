Продюсер Фадеев раскритиковал пение звезд шоу-бизнеса

21 февраля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

По мнению Максима Фадеева, нынешние звезды шоу-бизнеса поют даже хуже их предшественников Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim Продюсер Максим Фадеев считает, что многие звезды шоу-бизнеса поют не лучше, чем кукарекает петух. Об этом музыкант написал в своем instagram-аккаунте. «Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! <…> Можете не верить, но так поют очень многие наши супер-звезды!» — прокомментировал Фадеев, прикрепленное к посту видео. В прикрепленном видеоролике петух протяжно кукарекает, из-за чего к концу ролика его голос становится сиплым. По мнению Фадеева, современные исполнители поют еще хуже, чем те, кто был раньше. Ранее представители Фадеева искали девушек для нового музыкального проекта продюсера. Конкурсантки в возрасте от от 18 до 25 лет ростом до 170 см должны были уметь петь и красиво двигаться. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Продюсер Максим Фадеев считает, что многие звезды шоу-бизнеса поют не лучше, чем кукарекает петух. Об этом музыкант написал в своем instagram-аккаунте. «Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! <…> Можете не верить, но так поют очень многие наши супер-звезды!» — прокомментировал Фадеев, прикрепленное к посту видео. В прикрепленном видеоролике петух протяжно кукарекает, из-за чего к концу ролика его голос становится сиплым. По мнению Фадеева, современные исполнители поют еще хуже, чем те, кто был раньше. Ранее представители Фадеева искали девушек для нового музыкального проекта продюсера. Конкурсантки в возрасте от от 18 до 25 лет ростом до 170 см должны были уметь петь и красиво двигаться.