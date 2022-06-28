Спикер парламента ЯНАО рассказал, кем был для него Корепанов

28 июня 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Сергей Ямкин выразил соболезнования родственникам Сергея Корепанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель законодательно собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал, что умерший спикер Тюменской областной думы Сергея Корепанова был для него учителем и товарищем. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня ушел из жизни наш друг, соратник, истинный патриот Ямала Сергей Евгеньевич Корепанов. Его жизнь прервалась на 75-м году, но он был полон сил и желания трудиться на благо жителей автономного округа, Тюменской области и Югры. Сергей Евгеньевич — мудрейший политик. Считаю его своим учителем и старшим товарищем. Нам будет его не хватать», — говорится в сообщении. Ямкин также выразил соболезнования родственникам умершего спикера. Закончил свое сообщение тем что он гордится совместной работой с ним. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Его коллеги по партии выразили свои соболезнования, также это сделал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Председатель законодательно собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал, что умерший спикер Тюменской областной думы Сергея Корепанова был для него учителем и товарищем. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня ушел из жизни наш друг, соратник, истинный патриот Ямала Сергей Евгеньевич Корепанов. Его жизнь прервалась на 75-м году, но он был полон сил и желания трудиться на благо жителей автономного округа, Тюменской области и Югры. Сергей Евгеньевич — мудрейший политик. Считаю его своим учителем и старшим товарищем. Нам будет его не хватать», — говорится в сообщении. Ямкин также выразил соболезнования родственникам умершего спикера. Закончил свое сообщение тем что он гордится совместной работой с ним. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Его коллеги по партии выразили свои соболезнования, также это сделал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.