Александр Моор обозначил одну из важных задач сотрудничества с ЛНР

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор считает важной задачей сохранить историю и культуру новых регионов РФ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал сохранение истории и культуры новых регионов России одной из целей сотрудничества области с ЛНР. С этой целью Тюмень помогает краснодонской библиотеке пополнять фонды и обновлять оборудование, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства.

«Жители Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики борются за историю, за право говорить на родном русском языке. Мы хотим, чтобы дети Краснодона знали русских классиков, изучали нашу общую историю и великую культуру», — приводит инфоцентр слова Моора.

Известно, что краснодонская библиотека получила больше 1,5 тысяч новых книг. Так же учреждению передали 3D-очки и цифровые энциклопедии. Ранее URA.RU рассказало, как оценивает сотрудничество с Тюменской областью сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал сохранение истории и культуры новых регионов России одной из целей сотрудничества области с ЛНР. С этой целью Тюмень помогает краснодонской библиотеке пополнять фонды и обновлять оборудование, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства. «Жители Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики борются за историю, за право говорить на родном русском языке. Мы хотим, чтобы дети Краснодона знали русских классиков, изучали нашу общую историю и великую культуру», — приводит инфоцентр слова Моора. Известно, что краснодонская библиотека получила больше 1,5 тысяч новых книг. Так же учреждению передали 3D-очки и цифровые энциклопедии. Ранее URA.RU рассказало, как оценивает сотрудничество с Тюменской областью сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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