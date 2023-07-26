Главе СКР доложат о ДТП со свердловскими детьми-велосипедистами в Челябинской области

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Челябинской области, в котором пострадали дети. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. ЧП с велосипедной командой из Екатеринбурга произошло под Кыштымом 22 июля.
«Председатель СКР затребовал у руководителя управления СК по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. По завершении расследования — о его результатах, а также мерах к установлению причин и условий случившегося и к их устранению. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили 26 июля в пресс-службе.
Авария с участием велоспортсменов из Свердловской области произошла на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты возле поселка Слюдорудник в Челябинской области. С автомобилем команды столкнулся грузовик, перевозивший бревна. В ДТП пострадали пять спортсменов — в том числе трое несовершеннолетних, — и их тренер. Одного из ребят увезли в больницу на вертолете.
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