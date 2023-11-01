01 ноября 2023

В Тюмени и Екатеринбурге два месяца ищут 27-летнего мужчину. Фото

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В Тюмени и Екатеринбурге с  7 сентября ищут 27-летнего мужчину Фото:

В Тюмени и Екатеринбурге ищут 27-летнего Вадима Зорина. С 7 сентября о его местонахождение ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерта».

«Пропал Вадим Зорин 1996 года рождения. Его ищут в Тюмени и Екатеринбурге. С 7 сентября его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

На вид мужчина худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы черные, глаза голубые. Одет был в черную куртку, темно-серую кофту, черные джинсы, темно-синие ботинки.

Фото:

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В Тюмени и Екатеринбурге ищут 27-летнего Вадима Зорина. С 7 сентября о его местонахождение ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерта». «Пропал Вадим Зорин 1996 года рождения. Его ищут в Тюмени и Екатеринбурге. С 7 сентября его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». На вид мужчина худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы черные, глаза голубые. Одет был в черную куртку, темно-серую кофту, черные джинсы, темно-синие ботинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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