В Тюмени и Екатеринбурге два месяца ищут 27-летнего мужчину. Фото

01 ноября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

В Тюмени и Екатеринбурге с 7 сентября ищут 27-летнего мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени и Екатеринбурге ищут 27-летнего Вадима Зорина. С 7 сентября о его местонахождение ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерта». «Пропал Вадим Зорин 1996 года рождения. Его ищут в Тюмени и Екатеринбурге. С 7 сентября его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». На вид мужчина худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы черные, глаза голубые. Одет был в черную куртку, темно-серую кофту, черные джинсы, темно-синие ботинки. Фото: «ЛизаАлерт», «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Тюмени и Екатеринбурге ищут 27-летнего Вадима Зорина. С 7 сентября о его местонахождение ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерта». «Пропал Вадим Зорин 1996 года рождения. Его ищут в Тюмени и Екатеринбурге. С 7 сентября его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». На вид мужчина худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы черные, глаза голубые. Одет был в черную куртку, темно-серую кофту, черные джинсы, темно-синие ботинки.