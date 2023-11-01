В Тюмени и Екатеринбурге с 7 сентября ищут 27-летнего мужчину
В Тюмени и Екатеринбурге ищут 27-летнего Вадима Зорина. С 7 сентября о его местонахождение ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерта».
«Пропал Вадим Зорин 1996 года рождения. Его ищут в Тюмени и Екатеринбурге. С 7 сентября его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
На вид мужчина худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы черные, глаза голубые. Одет был в черную куртку, темно-серую кофту, черные джинсы, темно-синие ботинки.
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