Бизнесмены из Тюмени и ХМАО стали чаще покупать землю в Курганской области

Бизнесмены из Тюмени и Сургута активно покупают земельные участки в Курганской области и сносят старые фермы. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU.
«В Курганскую область активно едут [осваивать земли] предприниматели из соседних регионов. Приведу в пример Шатровский округ Буквально все фермы, которые там стояли брошенные, ребята забирают даже без механизмов поддержки. К нам заезжают бизнесмены из Тюмени, Сургута и других северных регионов», — рассказал на заседании Кощеев. Также он добавил, что приезжие предприниматели активно покупают пастбища и сенокосы.
Ранее URA.RU писало, что Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров. За 2023 год такой продукции было экспортировано на 62 млн долларов, заявлял директор департамента АПК Кощеев.
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