Бизнесмены из Тюмени и ХМАО стали чаще покупать землю в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ферма, заброшенное, здание
Приезжие бизнесмены сносят заброшенные фермы в Курганской области (архивное фото) Фото:

Бизнесмены из Тюмени и Сургута активно покупают земельные участки в Курганской области и сносят старые фермы. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU.

«В Курганскую область активно едут [осваивать земли] предприниматели из соседних регионов. Приведу в пример Шатровский округ Буквально все фермы, которые там стояли брошенные, ребята забирают даже без механизмов поддержки. К нам заезжают бизнесмены из Тюмени, Сургута и других северных регионов», — рассказал на заседании Кощеев. Также он добавил, что приезжие предприниматели активно покупают пастбища и сенокосы.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров. За 2023 год такой продукции было экспортировано на 62 млн долларов, заявлял директор департамента АПК Кощеев.

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Бизнесмены из Тюмени и Сургута активно покупают земельные участки в Курганской области и сносят старые фермы. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. «В Курганскую область активно едут [осваивать земли] предприниматели из соседних регионов. Приведу в пример Шатровский округ Буквально все фермы, которые там стояли брошенные, ребята забирают даже без механизмов поддержки. К нам заезжают бизнесмены из Тюмени, Сургута и других северных регионов», — рассказал на заседании Кощеев. Также он добавил, что приезжие предприниматели активно покупают пастбища и сенокосы. Ранее URA.RU писало, что Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров. За 2023 год такой продукции было экспортировано на 62 млн долларов, заявлял директор департамента АПК Кощеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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