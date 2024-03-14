Бизнесмены из Тюмени и ХМАО стали чаще покупать землю в Курганской области

14 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Приезжие бизнесмены сносят заброшенные фермы в Курганской области (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Бизнесмены из Тюмени и Сургута активно покупают земельные участки в Курганской области и сносят старые фермы. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. «В Курганскую область активно едут [осваивать земли] предприниматели из соседних регионов. Приведу в пример Шатровский округ Буквально все фермы, которые там стояли брошенные, ребята забирают даже без механизмов поддержки. К нам заезжают бизнесмены из Тюмени, Сургута и других северных регионов», — рассказал на заседании Кощеев. Также он добавил, что приезжие предприниматели активно покупают пастбища и сенокосы. Ранее URA.RU писало, что Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров. За 2023 год такой продукции было экспортировано на 62 млн долларов, заявлял директор департамента АПК Кощеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмены из Тюмени и Сургута активно покупают земельные участки в Курганской области и сносят старые фермы. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. «В Курганскую область активно едут [осваивать земли] предприниматели из соседних регионов. Приведу в пример Шатровский округ Буквально все фермы, которые там стояли брошенные, ребята забирают даже без механизмов поддержки. К нам заезжают бизнесмены из Тюмени, Сургута и других северных регионов», — рассказал на заседании Кощеев. Также он добавил, что приезжие предприниматели активно покупают пастбища и сенокосы. Ранее URA.RU писало, что Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров. За 2023 год такой продукции было экспортировано на 62 млн долларов, заявлял директор департамента АПК Кощеев.