Президент России Владимир Путин, находясь с визитом в Пхеньяне, произнес тост, в котором отметил, что между РФ и Северной Кореей существует общая народная мудрость: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». По его словам, эта пословица отражает характер отношений между двумя странами.
«В России и КНДР есть общая пословица, и звучит она так: „Близкий сосед лучше дальнего родственника“», — заявил Путин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
В своем тосте Владимир Путин также выразил пожелание дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР. Он также поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих.
Владимир Путин 18 июня посетил Пхеньян и провел переговоры с Ким Чен Ыном. Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает РАПСИ. Путин заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вдохновленный США и их союзниками, должен быть пересмотрен.
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