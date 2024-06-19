«Близкий сосед лучше дальнего родственника»: Путин произнес тост за Ким Чен Ына. Видео

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Владимир Путин поднял бокал за укрепление сотрудничества между Россией и КНДР
Владимир Путин поднял бокал за укрепление сотрудничества между Россией и КНДР Фото:

Президент России Владимир Путин, находясь с визитом в Пхеньяне, произнес тост, в котором отметил, что между РФ и Северной Кореей существует общая народная мудрость: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». По его словам, эта пословица отражает характер отношений между двумя странами.

«В России и КНДР есть общая пословица, и звучит она так: „Близкий сосед лучше дальнего родственника“», — заявил Путин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

В своем тосте Владимир Путин также выразил пожелание дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР. Он также поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих.

Владимир Путин 18 июня посетил Пхеньян и провел переговоры с Ким Чен Ыном. Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает РАПСИ. Путин заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вдохновленный США и их союзниками, должен быть пересмотрен.

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Президент России Владимир Путин, находясь с визитом в Пхеньяне, произнес тост, в котором отметил, что между РФ и Северной Кореей существует общая народная мудрость: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». По его словам, эта пословица отражает характер отношений между двумя странами. «В России и КНДР есть общая пословица, и звучит она так: „Близкий сосед лучше дальнего родственника“», — заявил Путин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». В своем тосте Владимир Путин также выразил пожелание дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР. Он также поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих. Владимир Путин 18 июня посетил Пхеньян и провел переговоры с Ким Чен Ыном. Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает РАПСИ. Путин заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вдохновленный США и их союзниками, должен быть пересмотрен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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