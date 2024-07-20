Более 160 тысяч человек посетили выставку «Сила V правде» в Челябинске

20 июля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

На экспозиции представлена техника, захваченная в ходе боевых действий Фото: Алина Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выставку «Сила V правде» — гордость и победа» в Челябинске за 13 дней экспозицию посетили свыше 160 тысяч человек. На ней демонстрировалась трофейная техника НАТО, захваченная военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе спецоперации на Донецком и Авдеевском направлениях. «Выставка становится местом притяжения. В Челябинске на ее площадки провели десятки мероприятий с участием ветеранов СВО, школьников и студентов», — подчеркнул полпред в УрФО, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. В основной части экспозиции представлены танк «Abrams», бронетранспортеры М113, «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder», «Bradley» и бронеавтомобиль «Mastiff». Отдельные площадки выставки посвящены ударным беспилотникам, где гости могу ознакомиться с техникой пилотирования дрона на симуляторе. Ежедневная средняя посещаемость выставки за время ее работы составила более 12 тысяч человек. Среди гостей — жители Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостана. Передвижная выставка трофейной техники НАТО, — это совместный проект ЦВО и «Единой России», полпредства в УрФО и правительств регионов. С 22 июля в 10:00 экспозиция продолжит работу в Кургане. Планируется, что выставка посетит и другие города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставку «Сила V правде» — гордость и победа» в Челябинске за 13 дней экспозицию посетили свыше 160 тысяч человек. На ней демонстрировалась трофейная техника НАТО, захваченная военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе спецоперации на Донецком и Авдеевском направлениях. «Выставка становится местом притяжения. В Челябинске на ее площадки провели десятки мероприятий с участием ветеранов СВО, школьников и студентов», — подчеркнул полпред в УрФО, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. В основной части экспозиции представлены танк «Abrams», бронетранспортеры М113, «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder», «Bradley» и бронеавтомобиль «Mastiff». Отдельные площадки выставки посвящены ударным беспилотникам, где гости могу ознакомиться с техникой пилотирования дрона на симуляторе. Ежедневная средняя посещаемость выставки за время ее работы составила более 12 тысяч человек. Среди гостей — жители Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостана. Передвижная выставка трофейной техники НАТО, — это совместный проект ЦВО и «Единой России», полпредства в УрФО и правительств регионов. С 22 июля в 10:00 экспозиция продолжит работу в Кургане. Планируется, что выставка посетит и другие города.