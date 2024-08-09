Появилось видео с уничтожением десанта ВСУ на Кинбурнской косе

09 августа 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

ВСУ неудачно высадились на Кинбурнской косе (архивное фото) Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ опубликовало кадры с попытками высадки диверсионной группы ВСУ на Кинбурскую косу в Херсонской области. Российские военные предотвратили передислокацию украинских сил. «Кадры уничтоженной разведывательно-диверсионной группы ВСУ, которая <…> предприняла попытку высадки на Кинбурскую косу. ВС РФ предотвращена попытка высадки ДРГ морского центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурскую косу», — передает военное ведомство в своем telegram-канале, прикладывая соответствующие кадры. На них видно, как диверсанты, численностью до 16 человек, на двух лодках высадились на берег. Первые потери они понесли на минных полях. Всего ВСУ потеряли до 12 своих бойцов. Ранее военкоры сообщали, что над Херсонской областью был замечен американский истребитель F-16. Сальдо также говорил о диверсантах, высадившихся в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ опубликовало кадры с попытками высадки диверсионной группы ВСУ на Кинбурскую косу в Херсонской области. Российские военные предотвратили передислокацию украинских сил. «Кадры уничтоженной разведывательно-диверсионной группы ВСУ, которая <…> предприняла попытку высадки на Кинбурскую косу. ВС РФ предотвращена попытка высадки ДРГ морского центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурскую косу», — передает военное ведомство в своем telegram-канале, прикладывая соответствующие кадры. На них видно, как диверсанты, численностью до 16 человек, на двух лодках высадились на берег. Первые потери они понесли на минных полях. Всего ВСУ потеряли до 12 своих бойцов. Ранее военкоры сообщали, что над Херсонской областью был замечен американский истребитель F-16. Сальдо также говорил о диверсантах, высадившихся в регионе.