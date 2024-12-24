Пермский завод, выкупленный «Курганприбором», выплатил долг по налогам

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Завод рассчитался с долгами
Завод рассчитался с долгами Фото:

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» закрыл долги по налогам. В конце 2023 года имущество предприятия было выкуплено АО «НПО „Курганприбор“ за 725 млн рублей.

«Завод имени Дзержинского погасил долги по налогам, которые имел», — рассказала руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова «Коммерсант-Прикамье». С 2005 года завод находится в процедуре банкротства, которая должна завершиться в апреле 2025 года.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» выпускает гражданскую и оборонную продукцию. Кредитором предприятия является налоговая служба, она же контролирует 88% голосов кредиторов. В декабре 2023 года имущество завода было выкуплено АО «НПО „Курганприбор“ за 725 млн рублей.

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ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» закрыл долги по налогам. В конце 2023 года имущество предприятия было выкуплено АО «НПО „Курганприбор“ за 725 млн рублей. «Завод имени Дзержинского погасил долги по налогам, которые имел», — рассказала руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова «Коммерсант-Прикамье». С 2005 года завод находится в процедуре банкротства, которая должна завершиться в апреле 2025 года. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» выпускает гражданскую и оборонную продукцию. Кредитором предприятия является налоговая служба, она же контролирует 88% голосов кредиторов. В декабре 2023 года имущество завода было выкуплено АО «НПО „Курганприбор“ за 725 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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