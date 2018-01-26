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26 января 2018
13:58  26 января 2018 0

Госдума ввела штрафы для спекулянтов билетами на ЧМ-2018

Визит делегации FIFA на стройплощадку Екатеринбург-Арены (ex. Центральный стадион). Екатеринбург, футбольное поле, центральный стадион, футбольные ворота, екатеринбург-арена
Попытки провести на стадион «мимо кассы» будут стоить очень дорогоФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Спекулянтам, которые продают билеты на чемпионат мира по футболу, будут выписывать гигантские штрафы. Госдума приняла в третьем чтении поправки в соответствующий законопроект.

Физических лиц, уличенных в торговле билетами на ЧМ-2018 без лицензии ФИФА, будут штрафовать в 20-кратном размере от стоимости билета, но не менее чем на 50 тысяч рублей. Юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей, сообщает агентство РАПСИ. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За подделку билетов гражданам будут выписывать штрафы от 50 до 70 тысяч рублей, должностным лицам — от 150 до 200 тысяч, юрлицам — до 1,5 миллиона. Кроме того, Госдума наделила полицию полномочиями составлять соответствующие протоколы о правонарушениях, а суды обязала рассматривать дела по данным правонарушениям в сокращенный десятидневный срок.

Игорь Чукреев
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