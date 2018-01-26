Госдума ввела штрафы для спекулянтов билетами на ЧМ-2018

13:58 26 января 2018 0

Попытки провести на стадион «мимо кассы» будут стоить очень дорого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спекулянтам, которые продают билеты на чемпионат мира по футболу, будут выписывать гигантские штрафы. Госдума приняла в третьем чтении поправки в соответствующий законопроект.

Физических лиц, уличенных в торговле билетами на ЧМ-2018 без лицензии ФИФА, будут штрафовать в 20-кратном размере от стоимости билета, но не менее чем на 50 тысяч рублей. Юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей, сообщает агентство РАПСИ. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За подделку билетов гражданам будут выписывать штрафы от 50 до 70 тысяч рублей, должностным лицам — от 150 до 200 тысяч, юрлицам — до 1,5 миллиона. Кроме того, Госдума наделила полицию полномочиями составлять соответствующие протоколы о правонарушениях, а суды обязала рассматривать дела по данным правонарушениям в сокращенный десятидневный срок.