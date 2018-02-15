Проект тюменских энергетиков признан лучшим в России

13:52 15 февраля 2018 3

Специалисты объединили две крупные информационные системы ПАО «СУЭНКО»

Межрегиональная сетевая компания ПАО «СУЭНКО», обеспечивающая электроэнергией Тюменскую и Курганскую области, завоевала профессиональную премию в российской ИТ-сфере «Проект года» — 2017. Ее специалисты успешно объединили две крупные информационные системы, СУЭНКО и Курганэнерго.

В ноябре 2016 года произошло слияние двух крупных энергетических компаний — СУЭНКО и Курганэнерго. Событие стало стартом для разработки масштабного проекта. Во время его реализации специалисты сталкивались с различными сложностями. К примеру, в обеих структурах был большой оборот нормативных документов и было невозможно заморозить основные бизнес-процессы.

Проект завершили в рекордные сроки ПАО «СУЭНКО»

В результате специалисты разработали единую систему электронного документооборота и бухгалтерии, запустили систему учета оборудования и управления инженерной сетью, объединили узлы связи и коммуникаций, а также создали единый сайт suenco.ru и «личный кабинет».

Отмечается, что проект завершили в рекордные сроки благодаря слаженной работе команды, а также при поддержке руководства компании. Премию «Проект года» в шестой раз организует официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO.