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18 марта 2018
19:23  18 марта 2018 0

В одном из уральских регионов явка на выборы уже превысила 80%. Данные на 18.00

ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, пенсионерка, кабинки для голосования, голосование, выборы 2018
Явка бьет рекордыФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Лидером по явке на выборах президента по состоянию на 18.00 на Большом Урале остается Ямал. На втором месте — Тюменская область.

В ЯНАО на 18:00 явка избирателей составила 84,86%. Лидерами выступают Красноселькупский район с 94,81%, в Новом Уренгое и Муравленко — по 90,45%. В Тюменской области к 18.00 голос за своего кандидата отдали 74,59% избирателей. В Свердловской области явка на это время составила 56,50%, в Курганской — 57,02%. В Челябинской области к 18.00 проголосовали 60,49% избирателей.

Явка в ХМАО на 18:00 составила 64,44%. Наибольшую активность проявляют избиратели сельских территорий: Нефтеюганский район — 82,41%, Белоярский район — 81,41%, Нижневартовский район — 79,69%.

В Пермском крае к 18.00 проголосовали 57,14% избирателей. В Прикамье явным лидером остается Соликамский район — более 72% проголосовавших. В аутсайдерах: Юсьвинский (45,14%), Кизеловский (46,09%) и Чердынский (47,45%) районы.

Фото: URA.RU

Для сравнения: на выборах президента 2012 года явка по состоянию на 18.00 в Свердловской области составляла 51,56%, в Челябинской — 55,58%, в Курганской области к этому часу свой выбор сделали 59,03% жителей региона, в Тюменской явка составляла 73,83%, в ХМАО — 56,54%, в Пермском крае — 48,39%. На Ямале на выборах президента в 2012 году к 18.00 проголосовали 85,29% избирателей.

Ольга Кулакова
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