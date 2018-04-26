Многодетная мама из Перми Наталья Ежова и жительница Сургута Ольга Сорокатая участвуют в конкурсе красоты Mrs& Ms Russia Earth 2018. Об этом сообщает сайт конкурса.
Югорчанка Ольга Сорокатая уже имеет титул «1-й вице-миссис Сургут 2018». Этот город она и представляет на Всероссийском конкурсе красоты. О себе она говорит коротко: «Я счастлива». Есть ли у нее дети, неизвестно.
Вторая участница с Урала, представляющая Пермь, имеет троих детей. На своей странице во «ВКонтакте» Наталья выложила видео, в котором, улыбаясь, дефилирует по залу в бирюзовом купальнике и рассказывает о себе. «Мне 27 лет, я мама троих замечательных детей. Приехала представлять на конкурс Великий Урал, который находится на границе Европы и Азии», — поясняет пермячка.
Престижные мировые состязания красавиц «Миссис и Мисс Россия Земля 2018» проходят с 25 по 29 апреля в Москве. «Среди зрителей актеры театра и кино, представители шоу-бизнеса, известные художники и музыканты, а также великие спортсмены», — говорится на сайте конкурса. В финале Mrs& Ms Russia Earth 2018 авторитетное жюри, состоящее из победительниц мировых конкурсов красоты, наденет корону на лучшую из замужних претенденток. Если Наталья Ежова или Ольга Сорокатая удостоится этого звания, одна из них поедет в Лас-Вегас представлять Россию на международном уровне.