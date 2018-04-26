{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
09:54  26 апреля 2018 0

Две уралочки борются за корону Всероссийского конкурса красоты. ФОТО, ВИДЕО

Наталья Ежова (слева) и Ольга Сорокатая (справа) прошли отбочный этапФото: соцсети

Многодетная мама из Перми Наталья Ежова и жительница Сургута Ольга Сорокатая участвуют в конкурсе красоты Mrs& Ms Russia Earth 2018. Об этом сообщает сайт конкурса.

Югорчанка Ольга Сорокатая уже имеет титул «1-й вице-миссис Сургут 2018». Этот город она и представляет на Всероссийском конкурсе красоты. О себе она говорит коротко: «Я счастлива». Есть ли у нее дети, неизвестно.

Вторая участница с Урала, представляющая Пермь, имеет троих детей. На своей странице во «ВКонтакте» Наталья выложила видео, в котором, улыбаясь, дефилирует по залу в бирюзовом купальнике и рассказывает о себе. «Мне 27 лет, я мама троих замечательных детей. Приехала представлять на конкурс Великий Урал, который находится на границе Европы и Азии», — поясняет пермячка.

Престижные мировые состязания красавиц «Миссис и Мисс Россия Земля 2018» проходят с 25 по 29 апреля в Москве. «Среди зрителей актеры театра и кино, представители шоу-бизнеса, известные художники и музыканты, а также великие спортсмены», — говорится на сайте конкурса. В финале Mrs& Ms Russia Earth 2018 авторитетное жюри, состоящее из победительниц мировых конкурсов красоты, наденет корону на лучшую из замужних претенденток. Если Наталья Ежова или Ольга Сорокатая удостоится этого звания, одна из них поедет в Лас-Вегас представлять Россию на международном уровне.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров