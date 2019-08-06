Михалкова из «Уральских пельменей» обратилась к мужчинам

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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
По словам Юлии Михалковой, среди тех, кто следит за ее Instagram, мужчин — 55%Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поинтересовалась у мужской аудитории своего Instagram, понимают ли представители сильного пола ее посты про косметику. По словам артистки, среди тех, кто следит за ее сообщениями в соцсети, женщин — лишь 45%.

«По статистике, мой Instagram смотрят 45% женщин и 55% мужчин. Интересно, когда я пишу про уход, мужчины, вы все понимаете? Например, вы знаете что такое хайлайтер (средство для ухода за кожей лица — прим. ред.)? И для чего?», — написала Михалкова. В комментариях почти не нашлось тех, кто правильно ответил на ее вопрос.

«Ну так что не понятного. Осветляет кожу, против морщин», — написал подписчик Михалковой Arkadio. Остальные попытались объяснить знаменитости, для чего заходят на ее страницу. «Вашу страницу посещают в основном мужчины, потому что вы очень красивая», — написал Den154is. «Мужчины уж точно не на писанину смотрят», — прокомментировал X.tinay.

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