Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала квартиру в Екатеринбурге, где живут ее родители. Видео-экскурсию для подписчиков она выложила в Instagram-аккаунте.
На кадрах Проскурякова показывает кухню, в которой на холодильнике изображен ее портрет с супругом, балкон, коридор и две комнаты. «Родительский дом, начало начал», — поет за кадром автор видео. Она сообщает, что это утро в родительском доме. А разложенные по полу ракушки — это свидетельства игры дочери с дедом.
Подписчики Проскуряковой назвали некоторые решения интерьера неудачными. «Кухня хайтек и колонны? Хотя, наверное, это не главное!» — заметила goncharenko.marina1959. «Цветок на видео, крайний слева, не должен быть в спальне, он признан ядовитым», — добавила ninagerasimova14. Поклонники поинтересовались, кто делал ремонт в доме родителей Юлии. «Игорь помог ремонт сделать?» — спросила kuzzielena. На что Проскурякова ответила: «Причем здесь Игорь? Все ремонты оплачены моими родителями, которые работают в сфере юриспруденции уже много лет». На вопрос, в каком районе находится квартира, Юлия призналась, что в центре, но отказалась назвать более точное местоположение.
37-летняя актриса и певица из Екатеринбурга Юлия Проскурякова и 59-летний Николаев вместе уже 14 лет, у них есть трехлетняя дочь, напоминает агентство Nation News. Фанаты певца и композитора ранее заметили, что он не носит обручального кольца, пишут «Дни.ру».