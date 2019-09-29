Педагог, уволенная за голые фото, призвала коллег к честности: «долой купальники!»

Екатерина Конопенко: «Мы хотим видеть честных и голых педагогов» Фото: предоставлено Екатериной Конопенко

Уволенная за снимки в обнаженном виде педагог дополнительного образования из Магнитогорска Екатерина Конопенко призвала своих коллег быть искренними. Она считает, окружающие не хотят видеть «академического лицемерия».

«Педагоги, долой купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — заявила в интервью телеканалу 360 Конопенко.

Тренера по по кикбоксингу детско-юношеской школы «Максимум» уволили по требованию прокуратуры после того, как были обнаружены ее снимки в обнаженном виде, которые она делала еще 19 лет назад. Педагог намерена отстаивать свое право на работу с детьми в суде, так как считает увольнение незаконным.

Между тем замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что педагог «имеет право на личную жизнь», однако отметил, что профессия обязывает учителя соблюдать определенные правила. В частности, учитель должен соотносить каждое свое действие с тем, как на него посмотрят воспитанники.