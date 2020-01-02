Для северян предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Северные пенсии помогут сократить отток людей в другие регионы, уверен депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Депутат Мурманской областной Думы от КПРФ Михаил Антропов намерен направить на рассмотрение в Госдуму РФ закон о возврате северного пенсионного возраста. Об этом сообщает сайт «СеверПост».

«Я готовлю проект федерального закона о том, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст северянам. Буду выносить его в январе», — заявил Антропов. Он подчеркнул, что одной из причин того, что люди покидают северные регионы, стала пенсионная реформа, поднявшая возраст выхода на пенсию. По словам Антропова, возврат северного пенсионного возраста обойдется бюджету в 20 млрд рублей в год.

Ранее российские профсоюзы также выступили с предложением вернуть жителям Крайнего Севера прежний возраст выхода на пенсию — 50 лет для женщин, 55 для мужчин (сейчас 55 и 60 лет, соответственно). Однако эксперты сомневаются в том, что это возможно.