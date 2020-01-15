Больше половины жителей двух богатейших регионов России недовольны своей зарплатой

Больше половины жителей Ямала и Югры недовольны собственной зарплатой. К такому выводу пришли специалисты компании HeadHunter-Урал.
«61% работающих жителей ХМАО и ЯНАО не устраивает уровень их текущей заработной платы. Еще 39% в целом довольны своим заработком — это самый высокий показатель в стране», — говорится в исследовании.
В пресс-службе компании «URA.RU» сообщили, что больше всего недовольных среди фрилансеров, а также представителей рабочих специальностей: «Чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа». Там добавили, что в целом среди тех, кого устраивает их зарплата — HR-специалисты, строители, риелторы и юристы.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Ямал уступил Чукотке первую позицию по уровню зарплаты свыше 100 тысяч рублей. В декабре прошлого года в ЯНАО доход свыше 100 тысяч был доступен для 27,4% населения. Средняя зарплата в регионе составляет 75,5 тысяч рублей.