Больше половины жителей двух богатейших регионов России недовольны своей зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ямала и Югры недовольны своей зарплатойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше половины жителей Ямала и Югры недовольны собственной зарплатой. К такому выводу пришли специалисты компании HeadHunter-Урал.

«61% работающих жителей ХМАО и ЯНАО не устраивает уровень их текущей заработной платы. Еще 39% в целом довольны своим заработком — это самый высокий показатель в стране», — говорится в исследовании.

В пресс-службе компании «URA.RU» сообщили, что больше всего недовольных среди фрилансеров, а также представителей рабочих специальностей: «Чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа». Там добавили, что в целом среди тех, кого устраивает их зарплата — HR-специалисты, строители, риелторы и юристы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ямал уступил Чукотке первую позицию по уровню зарплаты свыше 100 тысяч рублей. В декабре прошлого года в ЯНАО доход свыше 100 тысяч был доступен для 27,4% населения. Средняя зарплата в регионе составляет 75,5 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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