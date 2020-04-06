Малому и среднему бизнесу помогут в условиях кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть эталонный марки Brent к вечеру 6 апреля составляет 33,09 (-3%) доллара за баррель. С утра стоимость топлива выросла на 0,2 доллара. Нефть марки WTI торгуется по 27,07 (-4,34%) доллара за баррель, подешевев с утра почти на три доллара. По данным московской биржи, доллар продается за 76,4 рубля (-0,07%), курс евро составляет 82,3 рубля (-0,32%).

Что происходит в России?

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые пострадали больше остальных. В него вошли авиаперевозки, общепит, гостиничный бизнес, туризм и другие. В дальнейшем правительство утвердило и меры поддержки для компаний, работающих в этих сферах. В частности, для них продлят сроки подачи налоговых деклараций и уплаты сборов и налогов.

Еще одно решение правительства фиксирует максимальный размер кредита, по которым заемщики могут попросить отсрочку. Под условия для кредитных каникул попадают:

потребительские кредиты, сумма которых не превышает не более 250 тысяч рублей,

кредиты для индивидуальных предпринимателей не более 300 тысяч рублей,

автокредиты, сумма которых составила менее 600 тысяч рублей,

ипотечный кредит на сумму не более 1,5 млн рублей.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила властям заморозить возврат денег туристам за отмененные туры до 2022 года. Это должно помочь туроператорам в кризис. Представители организации предложили вместо денег выдавать клиентам сертификат, который можно будет потратить на поездку или позднее вернуть деньгами. В АТОР уверены, что это поможет туроператорам запустить работу после восстановления авиасообщения.

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов (более 76 миллионов рублей) на борьбу с коронавирусом. В распоряжении, подписанном Мишустиным уточняется, что это будет целевой взнос на добровольной основе.

Какая ситуация в мире?

Онлайн-заседание стран ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос снижения объемов добычи нефти, перенесена на 9 апреля по техническим причинам. Изначально заседание было назначено на 6 апреля. Позднее стало известно, что основная добывающая нефтяная компания в ОАЭ ADNOC отложила формирование ценового графика на майский экспорт до подведения итогов заседания ОПЕК+. Инвесторам такое решение не понравилось, поэтому цена на нефть в течение дня падала на 10%, пишет RT.

Экономическая деятельность в США приостановилась на 29% из -за коронавируса. По данным исследования Moody’s Analytics, меры властей по борьбе с пандемией привели к беспрецедентной приостановке торговли в стране. Эксперты прогнозируют падение ВВП США во втором квартале на уровне 30% в годовом выражении. Для сравнения: во время Великой депрессии (1929—1933 годы) объем годового производства в стране упал на 26%.

Что пишут другие СМИ?

Сбербанк автоматически продлит до 6 мая вклады, которые заканчиваются в период с 30 марта по 5 мая. При этом проценты по депозитам будут начисляться по тем ставкам , которые были прописаны в старых договорах.

Мировые автопроизводители потеряют минимум 100 млрд долларов выручки, если работа заводов не возобновится до конца апреля. Сейчас из-за пандемии коронавируса приостановлена работа практически всех автопредприятий в США и Европе. Аналитики прогнозируют, что каждая неделя простоя заводов в Европе обойдется индустрии в восемь млрд евро.

Что будет дальше?

Жесткие карантинные меры в России приведут к сильному замедлению экономики и глубокому социально-экономическому кризису. Представители Ассоциации независимых центров экономического анализа уверены, что для улучшения ситуации властям необходимо вместе с предпринимателями выработать комплекс мер поддержки бизнеса.

Сейчас самое время для покупки акций , поскольку острая фаза падения мировых фондовых рынков уже пройдена. Инвестиционный директор банка Morgan Stanley Майк Уилсон считает, что соотношение доходности ценных бумаг и риска от их покупки сейчас более привлекательное, чем за последние несколько лет.

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