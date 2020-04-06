Цена на нефть эталонный марки Brent к вечеру 6 апреля составляет 33,09 (-3%) доллара за баррель. С утра стоимость топлива выросла на 0,2 доллара. Нефть марки WTI торгуется по 27,07 (-4,34%) доллара за баррель, подешевев с утра почти на три доллара. По данным московской биржи, доллар продается за 76,4 рубля (-0,07%), курс евро составляет 82,3 рубля (-0,32%).
Что происходит в России?
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые пострадали больше остальных. В него вошли авиаперевозки, общепит, гостиничный бизнес, туризм и другие. В дальнейшем правительство утвердило и меры поддержки для компаний, работающих в этих сферах. В частности, для них продлят сроки подачи налоговых деклараций и уплаты сборов и налогов.
Еще одно решение правительства фиксирует максимальный размер кредита, по которым заемщики могут попросить отсрочку. Под условия для кредитных каникул попадают:
- потребительские кредиты, сумма которых не превышает не более 250 тысяч рублей,
- кредиты для индивидуальных предпринимателей не более 300 тысяч рублей,
- автокредиты, сумма которых составила менее 600 тысяч рублей,
- ипотечный кредит на сумму не более 1,5 млн рублей.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила властям заморозить возврат денег туристам за отмененные туры до 2022 года. Это должно помочь туроператорам в кризис. Представители организации предложили вместо денег выдавать клиентам сертификат, который можно будет потратить на поездку или позднее вернуть деньгами. В АТОР уверены, что это поможет туроператорам запустить работу после восстановления авиасообщения.
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов (более 76 миллионов рублей) на борьбу с коронавирусом. В распоряжении, подписанном Мишустиным уточняется, что это будет целевой взнос на добровольной основе.
Какая ситуация в мире?
Онлайн-заседание стран ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос снижения объемов добычи нефти, перенесена на 9 апреля по техническим причинам. Изначально заседание было назначено на 6 апреля. Позднее стало известно, что основная добывающая нефтяная компания в ОАЭ ADNOC
Экономическая деятельность в США
Что пишут другие СМИ?
Сбербанк автоматически продлит до 6 мая вклады, которые заканчиваются в период с 30 марта по 5 мая. При этом проценты по депозитам будут
Мировые автопроизводители потеряют
Что будет дальше?
Жесткие карантинные меры в России приведут к сильному замедлению экономики и глубокому социально-экономическому кризису. Представители Ассоциации независимых центров экономического анализа уверены, что для улучшения ситуации властям необходимо вместе с предпринимателями выработать комплекс мер поддержки бизнеса.
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