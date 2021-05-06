В регионах поддержали новыми льготами российские семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кузбассе мамам сократили рабочий день, Архангельской области введут в эксплуатацию больше социального жилья, детям медиков предоставят приоритет при зачислении в школы и детские сады. URA.RU собрало самые значимые социальные льготы, появившиеся в России в последнее время.

В Кузбассе на лето установили сокращенную рабочую неделю для сотрудниц администрации регионального правительства, воспитывающих несовершеннолетних детей. Применение такой практики рекомендуется руководителям не только органов государственной власти и местного самоуправления Кузбасса, но и организаций всех форм собственности. По пятницам, с 1 июня по 31 августа, мамы и опекуны будут работать с 8:30 до 15:00. При этом за женщинами, уходящими домой на несколько часов раньше, будет сохранена средняя заработная плата.

Дети медиков, работающих в государственных учреждениях здравоохранения, теперь будут иметь право на зачисление в школы и детские сады без очереди. До сих пор претендовать в первую очередь на места в государственных и муниципальных садах и школах могли только дети силовиков.

Расширился перечень медработников, имеющих право на единовременную выплату в размере 132 тысяч рублей в Еврейской автономной области. Ее смогут получить специалисты без квалификационной категории, работающие в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Но стаж работы в медицине у них должен быть не менее трех лет.

В Пензенской области новые льготы будут распространяться на музыкальных работников и логопедов, а также музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов. Им установили денежную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому ежегодно в течение первых трех лет со дня трудоустройства. Раньше на них могли рассчитывать только воспитатели в возрасте до 35 лет. Специалисты будут получать дополнительные выплаты.

Без торгов в Архангельской области будут предоставляться земельные участки застройщикам. От них будет требоваться безвозмездно передавать часть квартир в новых домах детям-сиротам и жителям аварийного жилья. Все это приведет к сокращению времени ожидания в очереди.

Материальную поддержку увеличили в пять раз в Вологодской области. В регионе существует проблема с сельскими педагогами — свободны 172 вакансии. Чтобы мотивировать молодых специалистов, депутаты увеличили единовременную выплату со 100 до 500 тысяч рублей. Одновременно подняли и срок обязательного трудоустройства педагога с трех до пяти лет.