Уральские города попали в топ самых ленивых в стране

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Почти половина россиян признались, что откладывают свои дела на потом Фото:

Екатеринбург, Челябинск и Тюмень попали в топ самых ленивых городов России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис городской мобильности «Ситимобил».

«Самым ленивым городом страны признан Санкт-Петербург. Также в топ городов с наибольшим количеством ленивых жителей вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень», — пишет Life.ru со ссылкой на результаты опроса.

Почти половина россиян признались, что откладывают свои дела на потом. Около 15% отметили, что им бывает лень куда-то идти, если место находится не в пределах ближайшего района.

Из исследования «Ситимобил» следует, что 7% опрошенных признались, что не хотят тратить время на пользование общественным транспортом, так как это подразумевает дополнительные временные затраты на пересадки, дорогу до остановок. Но 29% выбирают передвижение на наземном общественном транспорте, 10% — на личном авто. Еще 17% опрошенных лень побуждает пользоваться услугами такси.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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