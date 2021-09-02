Уральские города попали в топ самых ленивых в стране

Екатеринбург, Челябинск и Тюмень попали в топ самых ленивых городов России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис городской мобильности «Ситимобил».
«Самым ленивым городом страны признан Санкт-Петербург. Также в топ городов с наибольшим количеством ленивых жителей вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень», — пишет
Почти половина россиян признались, что откладывают свои дела на потом. Около 15% отметили, что им бывает лень куда-то идти, если место находится не в пределах ближайшего района.
Из исследования «Ситимобил» следует, что 7% опрошенных признались, что не хотят тратить время на пользование общественным транспортом, так как это подразумевает дополнительные временные затраты на пересадки, дорогу до остановок. Но 29% выбирают передвижение на наземном общественном транспорте, 10% — на личном авто. Еще 17% опрошенных лень побуждает пользоваться услугами такси.
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