На трассе Екатеринбург-Пермь построят два гостиничных комплекса

30 мая 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Проекту присвоен статус приоритетного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский владелец сети АЗС «Нефтехимпром» построит два придорожных комплекса в селе Бершеть (Пермский край), которое находится на трассе Пермь-Екатеринбург. Информация размещена на сайте «Коммерсант Прикамье». «Пермское ООО „Микросилика“ намерено построить в Бершетском сельском поселении два многофункциональных комплекса придорожного сервиса», — указано в сообщении. Сегодня 30 мая на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту присвоен статус приоритетного. Комплексы будут расположены по разным сторонам дороги друг напротив друга, между селами Бершеть и Янычи. В информации отметили, что комплексы будут включать в себя автозаправку, зарядную станцию для электромобилей, парковку, минимаркет, кафе с зоной отдыха для водителей и пассажиров, а также станцию техобслуживания. Один из комплексов планируется открыть в декабре 2024 года, второй — в феврале 2025 года. На постройку комплексов, по оценке компании, требуется 413,3 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермский владелец сети АЗС «Нефтехимпром» построит два придорожных комплекса в селе Бершеть (Пермский край), которое находится на трассе Пермь-Екатеринбург. Информация размещена на сайте «Коммерсант Прикамье». «Пермское ООО „Микросилика“ намерено построить в Бершетском сельском поселении два многофункциональных комплекса придорожного сервиса», — указано в сообщении. Сегодня 30 мая на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту присвоен статус приоритетного. Комплексы будут расположены по разным сторонам дороги друг напротив друга, между селами Бершеть и Янычи. В информации отметили, что комплексы будут включать в себя автозаправку, зарядную станцию для электромобилей, парковку, минимаркет, кафе с зоной отдыха для водителей и пассажиров, а также станцию техобслуживания. Один из комплексов планируется открыть в декабре 2024 года, второй — в феврале 2025 года. На постройку комплексов, по оценке компании, требуется 413,3 млн рублей.