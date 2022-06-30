Депутат думы ХМАО потребовал отчета о налогах, уходящих в Тюмень

30 июня 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Михаил Селюков потребовал обеспечить прозрачность финансовой отчетности о налогах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат думы ХМАО Михаил Селюков потребовал от окружного правительства обеспечить прозрачность финансовой отчетности о налогах, которые уходят в Тюменскую область. Об этом он заявил во время заседания югорского парламента, передает корреспондент URA.RU. «У нас бюджетные процессы непрозрачны. 45 млрд рублей уходит в Тюменскую область из Югры в качестве налогов. В областном бюджете остается 24 млрд рублей, а 21 млрд возвращается нам обратно на различные проекты по программе „Сотрудничество“. Я считаю, что мы имеем право знать о них, если мы их отправляем в качестве помощи для соседних субъектов», — заявил Селюков. Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина в ответ на реплику депутата отметила, что речь не идет о помощи другим российским регионам из югорского бюджета. Налоговые отчисления происходят в рамках федерального законодательства и трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. «В нашем бюджете отражаются только те расходы областного бюджета, которые вернулись трансфертами постановлениями губернаторов трех субъектов. Мы можем предоставить отдельно информацию о программе „Сотрудничество“, она действует на территории трех субъектов. Но мы внесли изменения в наши нормативные акты и будем со следующего бюджетного года отражать при проектировке бюджета как финансирование, которое мы отправили в Тюменскую область, так и те ресурсы, которые вернулись и использовались на территории Югры», — ответила Дюдина. Ранее URA.RU сообщало, что Селюков призывал власти Тюменской области и ЯНАО разделить расходы Югры на строительство моста через Обь. Депутат объяснил свою позицию тем, что в появлении этого объекта заинтересованы и соседние регионы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков потребовал от окружного правительства обеспечить прозрачность финансовой отчетности о налогах, которые уходят в Тюменскую область. Об этом он заявил во время заседания югорского парламента, передает корреспондент URA.RU. «У нас бюджетные процессы непрозрачны. 45 млрд рублей уходит в Тюменскую область из Югры в качестве налогов. В областном бюджете остается 24 млрд рублей, а 21 млрд возвращается нам обратно на различные проекты по программе „Сотрудничество“. Я считаю, что мы имеем право знать о них, если мы их отправляем в качестве помощи для соседних субъектов», — заявил Селюков. Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина в ответ на реплику депутата отметила, что речь не идет о помощи другим российским регионам из югорского бюджета. Налоговые отчисления происходят в рамках федерального законодательства и трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. «В нашем бюджете отражаются только те расходы областного бюджета, которые вернулись трансфертами постановлениями губернаторов трех субъектов. Мы можем предоставить отдельно информацию о программе „Сотрудничество“, она действует на территории трех субъектов. Но мы внесли изменения в наши нормативные акты и будем со следующего бюджетного года отражать при проектировке бюджета как финансирование, которое мы отправили в Тюменскую область, так и те ресурсы, которые вернулись и использовались на территории Югры», — ответила Дюдина. Ранее URA.RU сообщало, что Селюков призывал власти Тюменской области и ЯНАО разделить расходы Югры на строительство моста через Обь. Депутат объяснил свою позицию тем, что в появлении этого объекта заинтересованы и соседние регионы.