Сенатор Пушков заявил о главном провале Байдена за 2022 год

Сенатор Пушков: план Байдена развести Россию и Китай провалился

31 декабря 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

План Байдена рассорить Россию и Китай провалился, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту США Джо Байдену так и не удалось рассорить между собой Россию и Китай. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «„Развести“ Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось», — написал Пушков в своем telegram-канале . Он отметил, что США все дальше отдаляются от союза России и Китая, который в будущем может перерасти в стратегическое партнерство. Ранее в администрации США пригрозили Китаю последствиями, если тот будет оказывать России помощь в обходе санкций. Также Вашингтон и европейские страны предупредили Пекин о последствиях военной помощи Москве.

Президенту США Джо Байдену так и не удалось рассорить между собой Россию и Китай. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «„Развести“ Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что США все дальше отдаляются от союза России и Китая, который в будущем может перерасти в стратегическое партнерство. Ранее в администрации США пригрозили Китаю последствиями, если тот будет оказывать России помощь в обходе санкций. Также Вашингтон и европейские страны предупредили Пекин о последствиях военной помощи Москве.