Сенатор Пушков заявил о главном провале Байдена за 2022 год

Сенатор Пушков: план Байдена развести Россию и Китай провалился
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в МИА
План Байдена рассорить Россию и Китай провалился, заявил Алексей Пушков Фото:

Президенту США Джо Байдену так и не удалось рассорить между собой Россию и Китай. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«„Развести“ Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что США все дальше отдаляются от союза России и Китая, который в будущем может перерасти в стратегическое партнерство.

Ранее в администрации США пригрозили Китаю последствиями, если тот будет оказывать России помощь в обходе санкций. Также Вашингтон и европейские страны предупредили Пекин о последствиях военной помощи Москве.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Президенту США Джо Байдену так и не удалось рассорить между собой Россию и Китай. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «„Развести“ Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что США все дальше отдаляются от союза России и Китая, который в будущем может перерасти в стратегическое партнерство. Ранее в администрации США пригрозили Китаю последствиями, если тот будет оказывать России помощь в обходе санкций. Также Вашингтон и европейские страны предупредили Пекин о последствиях военной помощи Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...