Сенатор Пушков заявил о главном провале Байдена за 2022 год

Президенту США Джо Байдену так и не удалось рассорить между собой Россию и Китай. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«„Развести“ Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что США все дальше отдаляются от союза России и Китая, который в будущем может перерасти в стратегическое партнерство.
Ранее в администрации США пригрозили Китаю последствиями, если тот будет оказывать России помощь в обходе санкций. Также Вашингтон и европейские страны предупредили Пекин о последствиях военной помощи Москве.
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Президенту США Джо Байдену так и не удалось рассорить между собой Россию и Китай. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «„Развести“ Москву и Пекин Вашингтону так и не удалось», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что США все дальше отдаляются от союза России и Китая, который в будущем может перерасти в стратегическое партнерство. Ранее в администрации США пригрозили Китаю последствиями, если тот будет оказывать России помощь в обходе санкций. Также Вашингтон и европейские страны предупредили Пекин о последствиях военной помощи Москве.