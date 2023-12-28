На передовой вручили награды 45 бойцам, отличившимся при освобождении Марьинки

28 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Военные награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На передовой в Донецкой Народной Республике наградили военных группировки «Южная». Им вручили награды за освобождение города Марьинка. Об этом сообщили в Минобороны. «За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Известно, что были награждены государственными наградами подразделения группировки войск «Южная». Согласно указаниям Верховного Главнокомандующего, им вручали награды прямо на передовой. Отмечается, что награждение провел заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Военным вручили медали «За отвагу», «За храбрость», «за спасение погибавших» и ордена Мужества. А также Георгиевские кресты IV степени. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Командира танкового батальона Александра Трошина, который отличился на передовой, глава России решил повысить сразу до звания майора. Боец отметил, что российская армия штурмовала позиции ВСУ до пяти раз в день.

На передовой в Донецкой Народной Республике наградили военных группировки «Южная». Им вручили награды за освобождение города Марьинка. Об этом сообщили в Минобороны. «За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Известно, что были награждены государственными наградами подразделения группировки войск «Южная». Согласно указаниям Верховного Главнокомандующего, им вручали награды прямо на передовой. Отмечается, что награждение провел заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Военным вручили медали «За отвагу», «За храбрость», «за спасение погибавших» и ордена Мужества. А также Георгиевские кресты IV степени. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Командира танкового батальона Александра Трошина, который отличился на передовой, глава России решил повысить сразу до звания майора. Боец отметил, что российская армия штурмовала позиции ВСУ до пяти раз в день.