На границе Ростовской области и территории СВО появится особая зона

На административной границе ДНР и ЛНР будет установлена 5-километровая зона. Такой указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне», — заявил Василий Голубев в своем telergam-канале.
Согласно правилам, передвижение по особой зоне возможно только при наличии документов. Также в ней будет запрещено передвигаться без предварительного уведомления за 12 часов. Такое решение было принято после заседания оперштаба. По мнению Голубева, это защитит регион от проникновения террористов, экстремистов и незаконного перемещения оружия.
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