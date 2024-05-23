На границе Ростовской области и территории СВО появится особая зона

Голубев подписал указ о создании особой зоны на границе с ДНР и ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Василий Голубев отметил, что специальная зона сможет защитить регион
Василий Голубев отметил, что специальная зона сможет защитить регион Фото:

На административной границе ДНР и ЛНР будет установлена 5-километровая зона. Такой указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне», — заявил Василий Голубев в своем telergam-канале.

Согласно правилам, передвижение по особой зоне возможно только при наличии документов. Также в ней будет запрещено передвигаться без предварительного уведомления за 12 часов. Такое решение было принято после заседания оперштаба. По мнению Голубева, это защитит регион от проникновения террористов, экстремистов и незаконного перемещения оружия. 

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На административной границе ДНР и ЛНР будет установлена 5-километровая зона. Такой указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне», — заявил Василий Голубев в своем telergam-канале. Согласно правилам, передвижение по особой зоне возможно только при наличии документов. Также в ней будет запрещено передвигаться без предварительного уведомления за 12 часов. Такое решение было принято после заседания оперштаба. По мнению Голубева, это защитит регион от проникновения террористов, экстремистов и незаконного перемещения оружия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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