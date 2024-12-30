Тюменский художник, попавший в книгу рекордов Гиннесса, откроет выставку в ХМАО

Картины тюменского художника Игоря Рязанцева покажут в государственном художественном музее Ханты-Мансийска. Живописец под псевдонимом Рене Реза попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный в мире, создающий картины с помощью шприцов с акриловой краской. Об этом URA.RU сообщили в департаменте культуры ХМАО.
«В музее будут представлены 50 работ и восемь масштабных инсталляций. Экспозиции развернутся на двух этажах музея. В период выставки у жителей и гостей города появится возможность погрузиться в тонкости искусства и философию филумизма на авторских лекциях-перфомансах Игоря Владимировича», — рассказали в окружном депкульте. Открывать выставку после Нового года будет сам художник.
Рязанцев создает шедевры в технике филумизма — вместо обычных кистей он использует шприцы с акриловой краской. Художник зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как единственный, работающий в этом стиле.
В создании одной из картин Рене Реза принимал участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Это произошло на выставке «Россия» на ВДНХ, когда там проходил день региона. Полотно под названием «Непобедимая Россия» передали в Государственный исторический музей.
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