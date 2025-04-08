В колонии под Петербургом заключенный забил насмерть педофила

В Обуховской исправительной колонии №6 заключенный забил насмерть педофила. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Драка между двумя заключенными в исправительной колонии №6 произошла днем 8 апреля. Сцепились 30-летний Магомед, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и 38-летний Максим, житель Синявино», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Максим был осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, своей дочери. Его арест произошел в 2021 году после того, как были обнаружены материалы порнографического содержания с его участием.
Житель Синявино, получивший серьезные травмы в результате драки, был немедленно доставлен в медицинскую часть колонии. Несмотря на усилия медицинского персонала, он скончался во время реанимации. Смерть наступила из-за множественных травм. Подозреваемый в причинении смертельных травм второй заключенный находится в штрафном изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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