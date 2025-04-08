08 апреля 2025
07 апреля 2025

В колонии под Петербургом заключенный забил насмерть педофила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины конфликта между заключенными неизвестны
Причины конфликта между заключенными неизвестны Фото:

В Обуховской исправительной колонии №6 заключенный забил насмерть педофила. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Драка между двумя заключенными в исправительной колонии №6 произошла днем 8 апреля. Сцепились 30-летний Магомед, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и 38-летний Максим, житель Синявино», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Максим был осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, своей дочери. Его арест произошел в 2021 году после того, как были обнаружены материалы порнографического содержания с его участием.

Житель Синявино, получивший серьезные травмы в результате драки, был немедленно доставлен в медицинскую часть колонии. Несмотря на усилия медицинского персонала, он скончался во время реанимации. Смерть наступила из-за множественных травм. Подозреваемый в причинении смертельных травм второй заключенный находится в штрафном изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Обуховской исправительной колонии №6 заключенный забил насмерть педофила. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Драка между двумя заключенными в исправительной колонии №6 произошла днем 8 апреля. Сцепились 30-летний Магомед, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и 38-летний Максим, житель Синявино», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Максим был осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, своей дочери. Его арест произошел в 2021 году после того, как были обнаружены материалы порнографического содержания с его участием. Житель Синявино, получивший серьезные травмы в результате драки, был немедленно доставлен в медицинскую часть колонии. Несмотря на усилия медицинского персонала, он скончался во время реанимации. Смерть наступила из-за множественных травм. Подозреваемый в причинении смертельных травм второй заключенный находится в штрафном изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...