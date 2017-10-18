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18 октября 2017
10:39  18 октября 2017 2

Переживший аварию Газманов сочинил песенку про Пермь. ВИДЕО

Олег Газманов посадил дерево Победы. 8.04.2014. Тюмень, газманов олег
На подъезде к городу машина певца попала в ямуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Олег Газманов опубликовал в Instagram видео, снятое в гостиничном номере в Перми. На записи он развлекается, распевая: «Я на краешке сижу и на город Пермь гляжу. Все сижу и сижу, в выходной на Пермь гляжу».

Вечером 18 октября Олег Газманов выступает в Перми в ДК «Солдатово». В город певец приехал на своем автомобиле, и поездка едва не закончилась трагедией. Как сообщало «URA.RU», на подъезде к городу в Усольском районе его автомобиль угодил в огромную выбоину на трассе, при этом торчащая из ямы арматура пробила два колеса.

Певец не пострадал. Власти на волне вспыхнувшего скандала, оперативно отремонтировали этот участок дороги.

Виктор Жуков
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