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Здравствуйте! Выходные! Мы собрали лучшие темы этой недели:
Инсайд «URA.RU»: Владимир Путин перед выборами приедет в Екатеринбург. Дата визита президента уже назначена.
Новость о выдвижении Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ вызвала массу негативных публикаций в СМИ. Мы выяснили, что за всем этим стоит — страх, жажда денег и причем здесь наркотики с Абрамовичем.
Экономист УрФУ прочитал лекцию для школьников о бандитах во власти, чем вызвал федеральный скандал и возмущение телеведущего Владимира Соловьева. В вузе преподавателя вызвали на ковер, но у него появились защитники.
Массовым увольнениям 10 тысяч гаишников нашли объяснения. Эксперты рассказали, как из-за этого ухудшится работа ГИБДД и кого уволят первыми.
С 2018 года в России появится ипотека для бедных. Уже известны банки, которые будут ее выдавать под рекордно низкий процент.
Замкнутый круг: в Тюмени молодая семья с двухлетним ребенком второй месяц живет в машине из-за безработицы. Отца семейства сократили, а маме работу не дают из-за малыша.