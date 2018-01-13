{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
10:00  13 января 2018 1

Путин в Екатеринбурге, зачем уволят гаишников, ипотека для бедных. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Антитеррористические учения проводимые УФСБ, МВД, ФСО. Сургут, инспектор гибдд, полиция, дпс
Увольнение 10 тысяч гаишников приведет к большим проблемамФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте! Выходные! Мы собрали лучшие темы этой недели:

Инсайд «URA.RU»: Владимир Путин перед выборами приедет в Екатеринбург. Дата визита президента уже назначена.

Новость о выдвижении Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ вызвала массу негативных публикаций в СМИ. Мы выяснили, что за всем этим стоит — страх, жажда денег и причем здесь наркотики с Абрамовичем.

Экономист УрФУ прочитал лекцию для школьников о бандитах во власти, чем вызвал федеральный скандал и возмущение телеведущего Владимира Соловьева. В вузе преподавателя вызвали на ковер, но у него появились защитники.

Массовым увольнениям 10 тысяч гаишников нашли объяснения. Эксперты рассказали, как из-за этого ухудшится работа ГИБДД и кого уволят первыми.

С 2018 года в России появится ипотека для бедных. Уже известны банки, которые будут ее выдавать под рекордно низкий процент.

Замкнутый круг: в Тюмени молодая семья с двухлетним ребенком второй месяц живет в машине из-за безработицы. Отца семейства сократили, а маме работу не дают из-за малыша.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров