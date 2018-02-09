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10 февраля 2018
09 февраля 2018
21:00  09 февраля 2018 0

Дерипаска будет судиться с Навальным, точная дата сноса телебашни и отказ Соколовского от гражданства России. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Утро в Екатеринбурге. Рассветное небо и метро, утро, недостроенная телевышка, рассвет екатеринбург, рассветное небо, заброшенная телебашня
Дата сноса телебашни в Екатеринбурге уже известнаФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 9 февраля, и вот главные новости за день:

В Пхенчхане прошла церемония открытия зимней Олимпиады 2018, где наши спортсмены появились без «опознавательных знаков». Но на болельщиков запрет на использование российского триколора не действует. Они приносят флаг России на трибуны, чтобы поддержать спортсменов.

Олег Дерипаска будет судиться с Навальным из-за нового расследования блогера о якобы незаконных действиях бизнесмена. Дерипаска настроен решительно и «намерен жестко пресекать распространение лживого информационного потока».

Новые подробности в истории с выселением из квартиры семьи Филькиных по требованию «Совхоза имени Ленина», который возглавляет Грудинин. Кандидат в президенты от КПРФ проигнорировал протест органов опеки и оставил без жилья семью инвалида.

Ожидаемый взрыв телебашни стал главной темой в Екатеринбурге, и теперь наконец-то стала известна точная дата сноса. Как будет происходить демонтаж, чего бояться тем, кто живет или работает рядом — читайте в нашем интервью с главным взрывником телебашни.

Авиакомпания «Аэрофлот» ужесточит правила перевозки багажа. Нововведения касаются ручной клади.

Блогер Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови, решил отказаться от гражданства России. Оно мешает его бизнесу.

Валерия Чупина
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