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07 апреля 2018
14:13  07 апреля 2018 0

Шипулин попрощался с прославленным уральским спортсменом: «Удачи в новом этапе!»

Антон Шипулин: раздача автографов в КОСКе
Шипулин подчеркнул, что Легков уходит чемпиономФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Уральский спортсмен родом из Тюмени Антон Шипулин отреагировал на решение лыжника из Югры Александра Легкова завершить международную карьеру. Он обратился к нему через Instagram.

«Саня, ты уходишь чемпионом! Удачи тебе в новом жизненном этапе. Горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Удачи во всем!» — написал Шипулин в соцсети, опубликовав фотографию Легкова. За два часа снимок набрал более 22 тысяч «лайков».

Пользователи в комментариях жалеют о том, что спортсмен принял решение уйти, и зовут в гости в разные регионы РФ. «Печаль..... Лучший! Легков Александр! Легенда!!!!!» — отметил vladimirlebedev82. «Саша, а почему уходишь? Я так надеялся тебя увидеть на лыжне. Саня, приезжай в гости на Камчатку. Я тебе покажу ее без экскурсоводов», — предложил zaitsev3364. «Великий спортсмен. Такой же великий, как ты, Антон. Большая печаль видеть, как уходят великие. Антон, пожалуйста, не уходи», — призвал grotesq.

Как писало «URA.RU» ранее, 6 апреля Александр Легков заявил, что завершает карьеру. По его словам, «последние два года борьбы за свое честное имя отняли слишком много сил». Напомним, Комиссия Международного олимпийского комитета отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам в приглашении на участие в Олимпийских играх. В их числе был и Александр Легков.

Юрий Викторов
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