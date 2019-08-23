Уральские болельщики разочаровались в хоккеисте Кузнецове, пойманном на кокаине

Решение об участии Евгения Кузнецова в новом сезоне НХЛ будет принято позже Фото: Michael Miller / wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)

Болельщики челябинского хоккейного клуба «Трактор» назвали глупостью поступок бывшего игрока команды, нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, которого дисквалифицировали за употребление кокаина. Директор клуба болельщиков «Трактора» Артем Татьянкин отметил, что поклонники хоккея следили за успехами Кузнецова.

«Такая большая глупость с его стороны! Мы все следили за его успехами. Это наша гордость, звезда. И так подставить под угрозу свою карьеру? Глупость и еще раз глупость!» — сказал Татьянкин в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Директор ХК «Трактор» Борис Видгоф воздержался от комментариев, отметив, что сожалеет о ситуации.

В Национальной хоккейной лиги, в свою очередь, напомнили, что кокаин, который нашли в крови Кузнецова, не является запрещенным препаратом для игроков лиги. Решение о будущем игрока в НХЛ будет принято после его встречи с комиссаром лиги Гэри Беттмэном, говорится в сообщении на официальном сайте НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление допинга. Во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в мае, у него была взята допинг-проба, которая впоследствии показала наличие в организме хоккеиста кокаина.