Сегодня, 27 августа, — 260-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 170-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 27 августа выявили 24 322 426 (+ 279 166 за сутки) случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, за время пандемии от болезни скончались 828 878 человек (+ 119), а вылечились 16 864 918 (+ 84 663) пациентов.
Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 820 113 случаев заражения. Затем следует Бразилия: 3 722 004 заболевших. Тройку замыкает Индия, где насчитывается 3 307 749 инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 970 865 заболевших, замыкает пятерку стран ЮАР — 615,7 тысяч заболевших.
Вакцина и лекарство от коронавируса
В МГУ хотят создать «сезонную» вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа. «Мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и
Прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе — COVID-19, создан на Красногорском заводе им. С. А. Зверева. Гендиректор предприятия Александр Новиков отметил, что аппарат способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов. На
Россия и КНР заключили соглашение
Ситуация в России
Число заболевших коронавирусом в России постепенно приближается к миллиону. За последние сутки COVID был диагностирован еще у 4 676 россиян. За сутки 6 403 заразившимся удалось справиться с болезнью, 115 заболевших скончались.
Главным условием для открытия границ для международных перелетов является недопущение второй волны коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать нужно это очень аккуратно», — заявил глава государства.
В свою очередь академик РАН Михаил Пальцев предупредил, что вторая волна коронавируса, в случае своего наступления, грозит россиянам более серьезными последствиями, чем первая. По его словам, на тяжесть инфекции повлияет снижение иммунитета у россиян из-за долгого пребывания в режиме изоляции. Более оптимистичен в прогнозах профессор МГУ Алексей Аграновский, который считает, что говорить об окончательной победе над инфекцией можно будет уже весной следующего года. «Все обстоятельства, включая разработку вакцины от вируса, позволяют надеяться, что к весне эта проблема останется позади», — подчеркнул Аграновский.
Российская вакцина от коронавируса на данный момент востребована в 27 странах мира, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ссылаясь на МИД РФ. Между тем в США отказались признать российскую вакцину от коронавируса. Как заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, в США высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. «Нельзя ничем жертвовать и идти в обход правил», — заявил американский политик. Более того Вашингтон ввел санкции в отношении разработчика вакцины — Центрального научно-исследовательского института №48 Минобороны РФ. Один из его филиалов находится в военном городке в Екатеринбурге.
Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие коронавируса. За время пандемии в стране провели более 35,1 млн тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об основных трудностях, с которыми столкнутся образовательные учреждения в новом учебном году. Она отметила, что соблюсти все предосторожности от Роспотребнадзора непросто. «В первые месяцы, скорее всего, будут сбои и сложности. Но самое главное — обойтись без фанатизма. Исполнение рекомендаций не должно привести к коллапсу», — заявила Кузнецова.
Ситуация в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что
В Испании заявили о начале второй волны COVID-19. В нескольких регионах зафиксирован резкий подъем заболеваемости. Если раньше инфекцию переносили в основном пожилые люди, то сейчас болеет все население. Врачи уточняют, что вирус ослаб и болезнь стала проходить легче.
Комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган
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