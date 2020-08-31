Уральцы чаще других россиян просили помощи перед 1 сентября

Жители трех уральских регионов попросили помощи со сбором детей в школу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

От уральских многодетных семей поступило наибольшее число заявок на помощь в подготовке детей к школе. Среди лидеров по просьбам оказались и еще четыре региона, сообщает председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

«Многодетные и малоимущие семьи из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Пермского края, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей особенно нуждались в помощи во время подготовки детей к 1 сентября», — объяснила Одинцова. Партийцы передавали нуждающимся не только канцелярию, но и одежду, спортинвентарь, портфели и даже компьютеры.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» «Единая Россия» помогла 185 тысячам детей. Жанна Одинцова поблагодарила всех, кто принял в ней участие.

25 августа стало известно, что цены на школьные принадлежности в России резко возросли. При этом собрать в школу девочку оказалось заметно дороже, чем мальчика, пишет телеканал 360.

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