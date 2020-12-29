Сбер выяснил самые валютозависимые города РФ

В 2020 году выросла доля россиян, хранящих сбережения в валюте Фото: Илья Московец © URA.RU

Сбер Управление Активами провел опрос среди жителей 37 городов и выяснил, какая доля россиян вкладывает деньги в валюту, и в каких городах таких людей проживает больше всего. Результаты исследования были опубликованы в ночь на 30 декабря.

По итогам опроса аналитики подсчитали, что из 61% российских семей, которые откладывают деньги регулярно или от случая к случаю, большинство (87%) предпочитают хранить сбережения в рублях. В прошлом году этот показатель находился на уровне 94%. Среди валют с большим отрывом лидирует доллар — 11%, за ним следует евро — 6%, а другие валюты в общей массе занимают 2%.

В 20 из 37 городов, жители приняли участие в опросе, доля доллара превышает средний показатель. Так, в Красноярске в него вкладывают 17% людей, имеющих сбережения, в Казани — 16%, в Москве и Ярославле — 15%, в Иркутске и Краснодаре — 14%. «Если составить рэнкинг „валютозависимости“ по корзине из четырех основных иностранных денежных единиц, в которые вкладываются россияне, то на первом месте Красноярск (24,2%), на втором — Москва (23,4%), третье разделили Казань и Ярославль (23,3%). Далее следуют с 22,3% Санкт-Петербург и Тольятти, у Воронежа — 21, 5%, у Краснодара — 21,3%», — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования. Также, как отмечается, выше среднего показателя в 19% доля вложений в валюту зафиксирована среди жителей Хабаровска, Иркутска, Набережных Челнов и Тюмени.