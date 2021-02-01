01 февраля 2021

Рейс из Питера на Урал задержали из-за ковид-диссидента

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, самолет
В «Пулково» задержан рейс из-а пассажира без маски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Санкт-Петербурге на час задержали вылет рейса в Екатеринбург из-за пассажира, который отказывался надевать маску. Его пришлось снять с рейса.

Самолет должен был вылететь из аэропорта «Пулково» в 23.50 по местному времени. Однако один из пассажиров отказался надевать маску без объяснения причин. «На борт поднялись полицейские, стали составлять протокол. Пассажиры в это время уговаривали и того мужчину, и полицейских, все устали ждать», — рассказал очевидец в беседе с E1.RU.

Ранее в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за ковид-диссидента на час задержали рейс в Москву. Как агентству сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских, пассажир отказывался выполнять требования экипажа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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