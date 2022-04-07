Главный тюменский единоросс встретится с Турчаком в Екатеринбурге

Андрей Артюхов примет участие в крупном партийном форуме ЕР Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов 8 апреля примет участие в форуме секретарей ЕР в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Ранее агентство писало, что в Екатеринбург на форум приедет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Артюхов поедет в Екатеринбург на большой форум. Кроме того, едут главы муниципалитетов Тюменской области (они же — секретари первичных отделений ЕР). Будет „накачка“ перед выборами», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в реготделение «Единой России». Ответ на него ожидается.

По данным агентства, помимо Турчака, на мероприятие приедут его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения ЕР Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Ожидается участие губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава Тюменской области Александр Моор не посетит форум.