Главный тюменский единоросс встретится с Турчаком в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2021. Тюмень, артюхов андрей
Андрей Артюхов примет участие в крупном партийном форуме ЕР Фото:

Глава Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов 8 апреля примет участие в форуме секретарей ЕР в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Ранее агентство писало, что в Екатеринбург на форум приедет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Артюхов поедет в Екатеринбург на большой форум. Кроме того, едут главы муниципалитетов Тюменской области (они же — секретари первичных отделений ЕР). Будет „накачка“ перед выборами», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в реготделение «Единой России». Ответ на него ожидается.

По данным агентства, помимо Турчака, на мероприятие приедут его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения ЕР Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Ожидается участие губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава Тюменской области Александр Моор не посетит форум.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов 8 апреля примет участие в форуме секретарей ЕР в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Ранее агентство писало, что в Екатеринбург на форум приедет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Артюхов поедет в Екатеринбург на большой форум. Кроме того, едут главы муниципалитетов Тюменской области (они же — секретари первичных отделений ЕР). Будет „накачка“ перед выборами», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в реготделение «Единой России». Ответ на него ожидается. По данным агентства, помимо Турчака, на мероприятие приедут его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения ЕР Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Ожидается участие губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава Тюменской области Александр Моор не посетит форум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...